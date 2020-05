Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Frau bestohlen

Rheine (ots)

Am Timmermanufer ist am Donnerstagmittag (07.05.2020) eine junge Frau bestohlen worden. Gegen 12.45 Uhr hatte sich die 26-jährige Geschädigte an ihren Pkw aufgehalten, den sie in Höhe Hausnummer 114, an einer Zufahrt zur Hemelter Straße in der Nähe des Hallenbades, abgestellt hatte. Während sie etwas vom Beifahrersitz nehmen wollte, hielt sie ihre Handtasche locker in der linken Hand. Plötzlich nahm ihr jemand die braune Lederhandtasche aus der Hand. Der Dieb flüchtete dann mit einem Fahrrad in Richtung Gellendorf/Elte. Es handelte sich um einen männlichen Jugendlichen, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war. Er fuhr ein dunkles Trekking-Fahrrad mit dicken schwarzen Reifen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zu dem Unbekannten unter Telefon 05971/938-4215.

