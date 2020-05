Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht/Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht zum Freitag (08.05.2020) hat sich gegen 00.30 Uhr auf der Alpenstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Ein PKW befuhr die Alpenstraße in Richtung Schwarzer Weg. Der Wagen kam in Höhe Hausnummer 125 nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei Straßenlaternen, einer Hecke und einer Grundstücksmauer. Anschließend kam der Pkw auf der gegenüberliegenden Wiese zum Stillstand. Zeugen konnten zwei männliche Personen feststellen, die über die Alpenstraße in Richtung Laggenbecker Straße flüchteten. Es handelte sich um zwei männliche Personen, beide trugen kurze Hosen und Turnschuhe. Es handelte sich scheinbar um jüngere Personen. Der PKW wurde sichergestellt. Es entstanden erhebliche Sachschäden. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell