Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nächtliche Ausfahrt beendet

Offenburg (ots)

Mit knapp 0,8 Promille ist am späten Montagabend ein 29 Jahre alter Autofahrer in eine von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg errichteten Kontrollstelle in der Platanenallee eingefahren. Die nächtliche Ausfahrt war somit für den Endzwanziger kurz vor Mitternacht beim Musterhauszentrum beendet. Er muss nun mit einem mehrwöchigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem saftigen Bußgeld rechnen.

