Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brände vom Wochenende

Rheine (ots)

Die Polizei hat nach drei Bränden vom vergangenen Wochenende die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten in allen drei Fällen um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Am späten Freitagabend (08.05.2020), um 23.30 Uhr, haben sich Unbekannte an einer Baustelle am Marktplatz aufgehalten. Dort entzündeten sie in Folie verpackte Steinwolle. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Am Samstag (09.05.2020), um 00.10 Uhr, ist am Kardinal-Galen-Ring 33 ein Altpapiercontainer offensichtlich in Brand gesetzt worden. Das 1100 Liter-Behältnis wurde dabei leicht beschädigt. Eine weitere Mülltonne brannte am Montag (11.05.2020), um 00.10 Uhr, auf einer Freifläche am Langobardenring 6. Hier wurde die Tonne vollkommen beschädigt.

