Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Kontrollen: Polizisten finden kleine Mengen an Drogen in Autos

Lübbecke (ots)

Bei der Überprüfung einer scheinbar verbotenen Ansammlung von Menschen am Schützenhaus in Gehlenbeck am Dienstagabend stieß die Polizei in einem BMW auf kleinere Mengen an Drogen. Zudem bereitete der Fahrer den Beamten Ärger. Ein anderer Autofahrer fiel wenig später in Eilhausen wegen Drogenbesitzes auf.

Als eine Streifenwagenbesatzung nach einem Hinweis gegen 19.20 Uhr an der Friedebrinkstraße in Gehlenbeck eintraf, flüchteten mehrere Personen in den Wald. Als die Einsatzkräfte einen auf dem Parkplatz zurückgelassenen offenstehenden BMW überprüften, stießen sie im Innenraum auf kleinere Mengen an Betäubungsmittel. Zwischenzeitlich kam ein 22-jähriger Bielefelder aus dem Wald und gab an, dass er der Fahrer des BMW sei und nach einem Jogginglauf nun nach Hause fahren wolle. Mit den in seinem Auto aufgefundenen Drogen habe er nichts zu tun, so der Mann gegenüber den Beamten.

Da der 22-Jährige aber unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, untersagten ihm die Polizisten die Heimfahrt. Daraufhin zeigte sich der 22-Jährige uneinsichtig, was er auch deutlich zum Ausdruck brachte. Daher beabsichtigten die Polizisten seinen Autoschlüssel sicherzustellen. Da der Bielefelder die Herausgabe verweigerte, mussten die Ordnungshüter Zwang anwenden. Anschließend erteilten sie dem Mann einen Platzverweis und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

Einen weiteren kleineren Drogenfund machten Polizisten wenig später bei einer Verkehrskontrolle in Eilhausen. Bei der Überprüfung eines 25-jährigen Autofahrers gegen 21 Uhr kam den Beamten bereits durch die geöffnete Seitenscheibe der Geruch von Marihuana entgegen. Die im Innenraum entdeckten geringen Mengen an Drogen wurden sichergestellt. Da der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell