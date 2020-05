Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Täter an zwei PKW

Mettingen (ots)

An der Straße Am Hang haben sich am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag (10.05.2020) unbekannte Personen an zwei geparkten PKW aufgehalten. Diese hatten es in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 07.45 Uhr geschafft, die Fahrzeuge zu öffnen. Aus beiden Wagen ist nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon, 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell