Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Künstler-Graffito übermalt (22.04.2020 - 23.04.2020)

Konstanz-Fürstenberg, Lkrs. KN (ots)

Ein unbekannter Täter beschmierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Nordfassade des Jugendtreffs Berchen in der Magdeburger Straße mit roter Acrylfarbe. Auf dieser Wand befindet sich seit 2015 ein großes Graffito der international bekannten Künstler Bane, Pest & Rusl, bei dem es sich laut dem Leiter des Jugendtreffs um wertvolle Street-Art-Kunst handeln soll. Die Höhe des Sachschadens kann deshalb nicht genau beziffert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531-942993, zu wenden.

