Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Am frühen Montagabend (11.05.2020) hat sich an der Kreuzung Püsselbürener Damm/Jordanstraße/Zum Esch ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz nach 18.00 Uhr wollte eine 66-jährige Autofahrerin vom Püsselbürener Damm nach links in die Jordanstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen einer 56-jährigen, die in Richtung Ibbenbüren fuhr. Die 66-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in das Klinikum Ibbenbüren gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Die Sachschäden werden auf etwa 24.000 Euro geschätzt.

