POL-ST: Lienen, Motorradkontrolle

Am vergangenen Sonntag (10.05.2020) kontrollierten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Steinfurt in Lienen an der Holperdorper Straße Motorräder. Auf den kurvigen Strecken Rund um Lienen sind besonders bei schönem Wetter viele Biker unterwegs. Einige überspannen den Bogen durch Manipulationen wie überlaute Auspuffanlagen und auch mit überhöhten Geschwindigkeiten. Grund genug für die Polizei, auf die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften zu achten. Es wurden zahlreiche Maschinen angehalten. Fünf Biker hatten ihre Zweiräder derart manipuliert, dass die Betriebserlaubnis jeweils erloschen war. Dabei ging es um Veränderungen von sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen und um die Manipulierung von Auspuffanlagen, um sie lauter zu machen. Die Polizeibeamten stellten die Maschine eines 59- jährigen Bikers sicher, weil ein Sachverständiger sie untersucht werden soll. Das Fahrzeug war insbesondere durch seine Geräuschentwicklung aufgefallen. In allen Fällen, in denen die Betriebserlaubnis erloschen war, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sechs geringere Verstöße konnten mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Obwohl das Hauptaugenmerk der angesetzten Kontrolle auf Motorradfahrer und ihren Maschinen lag, wurden aber auch Pkw- Fahrer angehalten und überprüft. Dabei fiel ein 55 - jähriger Mann aus Lienen auf. Seine Atemluft roch nach Alkohol. Eine Überprüfung vor Ort ergab nahezu 0,9 Promille. Seine Fahrt war damit an der Kontrollstelle zu Ende. Er muss mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Die Polizei wird in den nächsten Monaten immer wieder an den unterschiedlichsten Örtlichkeiten allgemeine Verkehrskontrollen durchführen. Insbesondere geht es bei diesen Kontrollen um den technischen Zustand von Zweirädern. Veränderungen von sicherheitsrelevanten Bauteilen an Motorrädern beeinträchtigen die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Deshalb appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Damit einer schönen Motorradtour nichts im Wege steht, sorgen Sie dafür, dass Ihr Fahrzeug in einem technisch einwandfreien Zustand ist und beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Bleiben sie gesund!

