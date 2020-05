Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in ein Schulgebäude

Greven (ots)

Im Gymnasium an der Lindenstraße haben sich am vergangenen Wochenende ungebetene Gäste aufgehalten. Die Einbrecher zerstörten an dem Schulgebäude ein Fenster und stiegen dann in die Räume ein. Nach ersten Erkenntnissen haben sie aus der Schule nichts gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (11.05.2020). Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

