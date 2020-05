Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (11.05.2020) zu einer Gärtnerei an der Heerstraße begeben. Mit einem Werkzeug versuchten sie zunächst eine Eingangstür aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Danach begaben sie sich zu einer weiteren Tür, die sie schließlich öffnen konnten. Wonach die Täter in dem Firmengebäude gesucht haben, steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

