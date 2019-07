Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Illegale Müllentsorgung

In der Nacht zu Montag, 01. Juli 2019, luden unbekannte Täter in der Osteressener Straße ca. 20 blaue Abfallsäcke mit Hausmüll und diversem anderen Unrat am Wegesrand ab. Da einige Säcke aufgeplatzt waren und sich der Unrat verteilt hatte, war die Entsorgung durch den Bauhof nicht nur aufwändig, sondern auch unappetitlich. Hinweisgeber oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Essen, Tel. 05434/3955 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell