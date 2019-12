Polizei Münster

POL-MS: Betrunken auf Fahrrad und E-Scooter unterwegs - Fahrer pusten 2,01 und 1,18 Promille

Münster (ots)

Am Freitag, gegen 15:20 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann auf seinem Fahrrad von der Straße an den Loddenbüschen in Richtung Heumannsweg unterwegs ist. Die hinzugerufenen Beamten sahen den in Schlangenlinien fahrenden 61-Jährigen am Heumannsweg und hielten ihn an. Der Münsteraner sprach verwaschen und war nicht in der Lage sich auszuweisen. Ein Atemalkoholtest zeigte kurze Zeit später auf der Wache einen Wert von 2,01 Promille. Der Radfahrer musste eine Blutprobe abgeben.

Am frühen Samstagmorgen (03:45 Uhr) fiel einer Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle ein E-Scooter an dem Kreisverkehr Austermannstraße/ Horstmarer Landweg auf. Auf dem Scooter standen zwei Personen. Als die Beamten den 20-jährigen Fahrer aufforderten stehen zu bleiben, sprang sein Mitfahrer ab. Der 20-Jährige fuhr jedoch weiter und versuchte zu flüchten. Die Beamten stellten ihn kurze Zeit später und rochen sofort, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Test zeigte 1,18 Promille. Auf der Wache wurde dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen, auch den Führerschein musste der Münsteraner abgeben.

Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

