Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausstellungsstück entwendet- Diebe nehmen Kunstgegenstand mit

Herford (ots)

(sls) In der St. Johanniskirche in Herford am Neuen Markt kam es bereits am Samstag (25.7.) zu einem Diebstahl. Im Rahmen einer Ausstellung befand sich im Eingangsbereich der Kirche über einem Torbogen eine "Maske der Karo-Batak". Durch Unbekannte wurde in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr die hölzerne Maske von der Aufhängung genommen und unbefugt mitgenommen. Auch wenn der materielle Wert nicht als sehr hoch angesetzt wird, geht es um den ideellen Wert den das Kunststück innerhalb der Ausstellung und Kirche hat. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch Verbleib des Kunststückes machen können. Bitte melden sie sich telefonisch unter 05221-8880.

