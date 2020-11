Polizeipräsidium Konstanz

Landkreis Tuttlingen) Ordnungsamt untersagt vier Männern den Gold- und Pelzankauf (12.11.2020)

Spaichingen

Aufgrund einer Zeitungsannonce wurden Ordnungsamt und Polizei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Danziger Straße tätig. Sie untersagten mit sofortiger Wirkung vier Männern einen Pelz- und Goldankauf. Die jungen Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren hatten in der örtlichen Presse mit einem Gold- und Pelzeinkauf geworben. Bei der Überprüfung vor Ort trafen Beamte von Polizei und Ordnungsamt der Stadt Spaichingen auf die Männer, die mit einem Minivan auf den Ankauf der Waren warteten. Sie hatten keine Gewerbeanmeldung für die Tätigkeit, weshalb bereits angekaufte Pelze, nicht geeichte Waagen und Bargeld beschlagnahmt wurden.

Ermittlungen im polizeilichen Datensystem ergaben, dass drei der Männer zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren, da ihr Wohn- bzw. Aufenthaltsort nicht bekannt ist. Aus diesem Grund wurde nach Rücksprache mit der Bußgeldstelle ein Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung von insgesamt 10.000 Euro festgelegt.

Während des Einsatzes suchten mehrere interessierte Senioren den Treffpunkt auf. Einer berichtete, dass er den Männern einen Pelz zum Kauf angeboten hatte, diese den Pelz jedoch nur in Verbindung mit Gold ankaufen wollten. Ist dies zulässig oder ein Betrug? Personen, die ebenfalls Kontakt zu den Männern hatten und gegebenenfalls mit ihnen Geschäfte abgeschlossen haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Das Polizeipräsidium Konstanz warnt vor solchen dubiosen Antik- und Pelzankäufern. Die Täter nutzen vor allem die Gutgläubigkeit von älteren Menschen aus, inserieren offen in Tageszeitungen und Wochenendblättern. Dort versprechen sie Höchstpreise für Pelze und Porzellan. Tatsächlich haben es die Betrüger aber auf Gold und Schmuck abgesehen. In einem zurückliegenden Fall hatten die Betrüger den Goldschmuck einer 81-Jährigen mitgenommen, um ihn angeblich zu prüfen. Sie kamen jedoch nie wieder zurück.

