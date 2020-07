Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Gartenhütte - Täter wird während der Tatausführung überrascht

Unna (ots)

Am Samstagmorgen (25.07.2020), gegen 08:20 Uhr, brach eine unbekannte männliche Person eine Gartenhütte im Bereich der Ajkaer Straße auf. Eine Hausbewohnerin wurde durch ungewöhnliche Geräusche aus ihrem Garten darauf aufmerksam. Als sie in der Gartenhütte nachsehen wollte flüchtete die Person über die Hecke des Gartens in Richtung Vaersthausener Straße. Dabei benutzte er ein Rennrad mit rotem Rahmen und gelber Mittelstange. Weiterhin sei die Person dunkel gekleidet gewesen, schlank und jüngeren Alters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

