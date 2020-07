Polizei Düren

POL-DN: Beim Überholen verschätzt

Bild-Infos

Download

Merzenich (ots)

Mit leichten Verletzungen kamen am Mittwoch drei Fahrzeugführer davon, als ein Autofahrer eine Fahrzeugkolonne hinter einem Mähdrescher überholen wollte.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein Mähdrescher die L 264 von Merzenich in Richtung Girbelsrath. Dahinter fuhren mehrere Pkw. Ein Autofahrer, ein 39-jähriger Dürener, setzte zum Überholen an. Dazu musste er an fünf weiteren Fahrzeugen sowie am Mähdrescher vorbei. In Gegenrichtung war zur gleichen Zeit ein 75 Jahre alter Mann aus Merzenich mit einem Traktor unterwegs. Dessen Geschwindigkeit schätzte der Dürener falsch ein. Er schaffte es nicht, den Überholvorgang zu beenden und kollidierte stattdessen mit dem Traktor. Das Auto geriet ins Schleudern und bewegte sich in Richtung der Fahrzeuge hinter dem Traktor. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Belgien konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem er nach rechts in den Grünstreifen lenkte. Ein weiteres Auto, gefahren von einer 38-Jährigen aus Nörvenich, kollidierte mit dem Auto des Düreners. Der Traktorfahrer, sowie der Dürener und die Frau aus Nörvenich wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Es entstand ein Sachschaden von circa 13150 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell