Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht - Laterne stark beschädigt

Bild-Infos

Download

Schwerte (ots)

Am Donnerstagabend (23.07.2020) bemerkte eine Zeugin gegen 20.50 Uhr im Vorbeifahren eine stark beschädigte, verbogene Laterne in Höhe der Bushaltestelle "Stahlwerk Ergste" an der Letmather Straße. Daneben parkte ein LKW, dessen Fahrer sich die Laterne ansah.

Die Zeugin informierte gegen 21.30 Uhr die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten an der genannten Stelle nur die stark beschädigte Laterne feststellen. Der Fahrer des LKW hatte sich nicht um eine Regulierung des Schadens gekümmert. An der Laterne war blauer Lackabrieb erkennbar.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem vermutlich blauen LKW oder seinem Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell