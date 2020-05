Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrerin verletzt - Unfallfahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Gestern (25.05.2020), gegen 21:30 Uhr, kam es in Solingen auf der Focher Straße zu einer Unfallflucht, bei der eine Frau eine leichte Verletzung erlitt. Die 41-Jährige wartete vor einer roten Ampel an der Focher Straße zur Carl-Ruß-Straße, als ein bislang Unbekannter auf ihren Mazda auffuhr. Der Unfallfahrer wendet in der Folge seinen Audi und flüchtete. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach ersten Informationen um einen neueren, dunklen Audi A3 mit der Stadtkennung HH-. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich stärker beschädigt sein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

