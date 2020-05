Polizei Wuppertal

POL-W: RS Motorradfahrer durch Sturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße Bergisch Born in Remscheid verletzte sich gestern Abend (25.05.2020, 18:50 Uhr) ein Kradfahrer schwer. Der 73-Jährige fuhr in Begleitung weiterer Zweiradfahrer in Richtung Bergisch Born, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Weitere Fahrzeuge waren nach jetzigem Ermittlungsstand nicht am Unfall beteiligt, vielmehr könnte ein medizinischer Notfall des Mannes aus Radevormwald zum Unfall geführt haben. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden. (weit)

