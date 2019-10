Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lieferwagen entwendet

Bückeburg (ots)

(PP) Am Montagmorgen, dem 30.09.2019 begaben sich unbekannte Täter gegen 04:40 Uhr auf das Betriebsgelände eines Autohändlers an der Steinberger Straße in Bückeburg und brachen dort einen abgestellten weißen Iveco-Kastenwagen auf. Da die Ausfahrten des Betriebshofes durch weitere abgestellte Fahrzeuge blockiert waren, überfuhren die Täter einfach eine niedrige Hecke und entfernten sich mit dem Fahrzeug in Richtung B 83. Bei dem vorhergehenden Versuch, die im Wege stehenden Fahrzeuge beiseite zu schieben, wurden 4 weitere Fahrzeuge durch die Täter beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, diese unter 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

