Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei bittet um Hinweise: Täter und Geschädigte nach Raub gesucht

Unna (ots)

Ein Jugendlicher hat am späten Donnerstagabend (23.07.2020) gegen 23.40 Uhr beobachtet, wie ein bislang unbekannter Täter einer Frau auf der Gadumerstraße in Unna die Handtasche entrissen, sie zu Boden gestoßen hat und in Richtung Volksbank geflüchtet ist. Von zu Hause aus verständigte der Jugendliche die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, war die Geschädigte verschwunden. Deshalb fahndet die Polizei nicht nur nach dem Täter, auch das weibliche Raubopfer wird gesucht und dringend gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Der Zeuge beschrieb den männlichen Täter wie folgt:

- 20-25 Jahre - 1,90-1,95 m - Schwarz gekleidet - Langes, glattes, schwarzes Haar - Oberlippen- und Kinnbart

Zeugen melden sich ebenfalls bitte auf der Wache Unna.

