Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Pkw - Kind wird leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am 25.07.2020, gegen 16:20 Uhr, beabsichtigte ein 27 jähriger Mann aus Hamburg mit einem Ford Tourneo den Parkplatz des Netto Marktes in der Schulstraße zu verlassen. Dabei übersah er einen neun jährigen Jungen aus Bergkamen, der den kreuzenden Fuß- und Radweg mit seinem Fahrrad befuhr. Es kam zu einer Kollision, wodurch der Junge stürzte. Durch den Sturz wurde das Kind zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen leicht verletzt. Das Kind wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

