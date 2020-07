Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Hagen (ots)

Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec am Mittwoch, 15. Juli, gegen 05:30 Uhr auf einem Radweg auf der Schwerter Straße in Richtung Boeler Ring. An einer Ausfahrt wollte sich ein 36-Jähriger mit seinem Skoda in den fließenden Verkehr einordnen und kollidierte mit dem Hagener. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell