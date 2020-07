Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 15. Juli, gegen 20:30 Uhr, wollte ein 50-Jähriger mit seinem VW an einer Kreuzung auf der Wehringhauser Straße auf Höhe der Bahnhofshinterfahrung links abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er dabei mit dem Fiat eines 52-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Männer und die 48-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers leicht. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. (ra)

