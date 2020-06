Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Autofahrer übersieht Fußgänger

Duisburg (ots)

Ein 85 Jahre alter Mann wollte am 13.Juni 2020 gegen 08:10 Uhr die Gitschiner Straße überqueren. An der Kreuzung Karl-Jarres-Straße / Gitschiner Straße trat er auf die Fahrbahn, woraufhin er sofort von einem Opel Astra erfasst wurde. Der 34jährige Fahrer des Opel beabsichtigte von der Karl-Jarres-Straße nach rechts auf die Gitschiner Straße abzubiegen. Dabei übersah er den Fußgänger und erfasste ihn am Bein. Der 85jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

