Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Holzhütte in Flammen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Brandes in der Nacht zu Freitag (12. Juni). Ein Zeuge (20) bemerkte gegen 1:20 Uhr, dass eine Holzhütte auf dem Gelände Hofes an der Straße In den Peschen im Flammen stand und rief die Feuerwehr. Das Feuer griff auch auf einen Unterstand und ein Strohlager über. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa zwei Stunden. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Ermittler des Kommissariats 11 gehen von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen.

