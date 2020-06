Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Harley Davidson aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte sollen bereits in der Nacht zu Sonntag (6. Juni, 18 Uhr bis 7. Juni, 9 Uhr) in eine Garage am Hogenweg eingebrochen sein und eine Harley Davidson (Modell FXDWG) gestohlen haben. Außerdem sollen zwei Fahrräder, Werkzeug und Autoreifen fehlen, berichtet der 55-jährige Eigentümer. Wer hat am Hogenweg in der fraglichen Zeit einen verdächtigen Transporter oder Anhänger beobachtet oder kann andere Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der 0203/2800 an das Kommissariat 14 zu wenden.

