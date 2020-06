Polizei Duisburg

POL-DU: Betrunkener Autofahrer landet in Gebüsch

Duisburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2020, gegen 03:50 Uhr, wurden Rettungskräfte von einem Notrufassistenten eines Pkw über einen Notfall alarmiert. Die Beamten von Rettungsdienst und Polizei fanden auf dem Parkplatz der Uhlandstraße in Rumeln-Kaldenhausen einen BMW in einem Buschwerk vor, der offenbar zuvor mit mehreren Bäumen kollidiert und dort zum Liegen gekommen war. Der 38-jährige Fahrzeugführer konnte sich im Beisein der Rettungskräfte selbständig aus dem stark deformierten Pkw, an dem sämtliche Airbags ausgelöst waren, befreien. Nach Erstversorgung wurde der Autofahrer schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verbleiben musste. Da er offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Der zerstörte BMW wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro. Der 38-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren sowie dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

