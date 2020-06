Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Polizei entdeckt Fake-Ferrari

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Als Polizisten am Montagmorgen (8. Juni, 10:15 Uhr) einen schicken roten Flitzer an der Herzogstraße in Beeck kontrollierten, trauten sie ihren Augen kaum. Der mutmaßliche Ferrari entpuppte sich als originaler Toyota MR2. Da es sich bei "Ferrari" um eine geschützte Marke handelt, muss sich der 45 Jahre alte Duisburger mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz auseinandersetzen. Manchmal steckt in einer Verpackung eben nicht das drin, was drauf steht...

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell