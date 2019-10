Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft - Zwei mutmaßliche Diebe flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

45329 E.-Karnap: Zwei mutmaßliche Diebe flüchten am Samstagabend (19. Oktober) ohne Beute, nachdem sie versuchten mehrere Artikel in einem Lebensmittelgeschäft auf der Karnaper Straße zu entwenden. Ein Ladendetektiv (44) beobachtete gegen 19 Uhr ein Mann mit schwarzen Rucksack und eine Frau mit Umhängetasche, die nach und nach Lebensmittel und Tiernahrung in die Tasche steckten. Anschließend packten die beiden die Umhängetasche in den Rucksack und begaben sich langsam zum Kassenbereich. Dort bezahlten sie drei Artikel und wollten das Lebensmittelgeschäft verlassen. Hinter dem Kassenbereich sprach der 44-Jährige das Duo auf den Diebstahl an. Der unbekannte Mann ballte sofort die Faust und schlug dem Mitarbeiter direkt ins Gesicht. Danach ergriffen sie die Flucht. Reflexartig griff der Ladendetektiv nach dem Rucksack des Mannes und konnte ihn festhalten. Der Mann ist zirka 35-40 Jahre alt, zirka 185cm groß mit einem ungepflegten Erscheinungsbild. Er ist vermutlich Deutscher und trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze und der Aufschrift "Hardcore". Die Frau ist ungefähr gleichen Alters, zirka 160 cm groß und ebenfalls ein ungepflegtes Äußeres. Sie hat mittellange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug eine dunkle Jacke. Die mutmaßlichen Diebe führten einen kleinen weißen Hund an der Leine. Womöglich sind beide Personen der "Trinkerszene" zugehörig und halten sich des Öfteren am Marktplatz in Gelsenkirchen-Horst oder an der Haltestelle Buerer Straße in Gelsenkirchen-Horst auf. Hinweise zur Identität des Diebstahl-Duos nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

