Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Festnahme eines Drogen-Händlers - Erfolg der Präsenzgruppe für die Innenstadt und Eppinghofen

Essen (ots)

45473 MH.-Dümpten: Im Rahmen des Projektes Sicherheit Innenstadt/Eppinghofen fielen den Beamten am Freitagnachmittag (18. Oktober) drei Männer auf der Zehntstraße auf, die auffällig stark nach Marihuana rochen. Die Polizei kontrollierte und durchsuchte gegen 17 Uhr einen 19-Jährigen, bei dem mehrere Gramm Marihuana im Hosenbund aufgefunden wurden. Die anderen beiden Männer (19,20) hatten keine Drogen dabei und konnten von der Polizei entlassen werden. Der Essener wurde zur Mülheimer Wache gebracht, wo er sich gegenüber den Beamten geständig zeigte. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam nach Essen verbracht. Die Drogen sowie sein Handy, die Hinweise auf Verkaufsgespräche geben könnten, wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. /JH

