Polizei Essen

POL-E: Essen: Detektiv fasst Ladendieb in der Essener City

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Ein Detektiv fasste Donnerstagmittag (17. Oktober) einen mutmaßlichen Ladendieb in der Essener City. Gegen 14:20 Uhr war ein Langfinger in einem Drogeriemarkt auf der Kettwiger Straße unterwegs. Aus einem Regal schnappte er sich Rasierer und steckte sie in die Tasche. Ohne zu bezahlen verließ der 44-Jährige das Geschäft. Ein 39 Jahre alter Ladendetektiv folgte ihm und stellte ihn draußen zur Rede. Polizisten brachten den wohnungslosen Tatverdächtigen, der regelmäßig Drogen einnimmt, zur Innenstadtwache. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Er soll noch heute im besonders beschleunigten Verfahren vom Gericht abgeurteilt werden. / MUe.

