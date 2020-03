Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

Hattingen (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag machten sich Fahrzeugdiebe an mehreren Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Hufeisenstraße abgestellt waren. Insgesamt an vier Renault wurde der Katalysator fachgerecht demontiert. Hinweise auf die Täter liegen bisher keine vor.

