Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zeugen verhindern Diebstahl von Werkzeugen

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagabend beobachteten ein 64-jähriger und eine 58-jährige Sprockhövelerin einen verdächtigen Ford Fiesta in der Weuste in der Nähe eines Steinbruchs. Als sich die Zeugen dem Fahrzeug näherten, beobachteten sie zwei verdächtige Personen, die sich in der Nähe des Steinbruchs aufhielten. Beim Erblicken der Zeugen begaben sich die Personen in den Ford und flüchteten. Die Zeugen folgten dem Fahrzeug, verloren jedoch den Sichtkontakt. Sie informierten die Polizei. Diese stellte fest, dass die Täter sich bereits Zugang zu einer Lagerhalle verschafft hatten und bereits mehrere Werkzeugmaschinen zum Abtransport bereit gestellt hatten. Durch das Aufmerksame Verhalten der Zeugen wurden die Täter gestört und sie flüchteten ohne Beute.

