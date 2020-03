Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Raub in Hattingen

Hattingen (ots)

Am Samstag den 07.03, zwischen 04:10 Uhr und 04:30 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann von ihm unbekannten Personen angegangen. Vier bis sechs Personen kamen in Höhe einer Tankstelle an der Martin-Luther-Straße plötzlich und unerwartet auf den Mann aus Castrop-Rauxel zu. Die Täter traten auf ihr Opfer ein und klauten dessen Rucksack. Der 27-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer war stark alkoholisiert, eine Täterbeschreibung war ihm nicht möglich. Hinweise oder Zeugen gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell