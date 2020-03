Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Angeblicher Raub

Ulm (ots)

Gegen 14.50 Uhr wurde am Samstag der Polizei ein Raub angezeigt. Der Sachverhalt stellte sich später anders dar. Ein 44-Jähriger und ein 26-Jähriger waren in einer Wohnung an der Langen Straße in Streit geraten. Dabei wurde das Zimmer des Jüngeren verwüstet. Im Verlauf des Handgemenges verlor der 44-Jährige sein Handy. Der Ältere verließ dann mit einer blutenden Kopfplatzwunde die Wohnung und meldete den Raub seines Telefons. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er in die Klinik zur weiteren Behandlung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Gegen beide Streithähne wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

