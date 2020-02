Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200221-2: Täterin hob Geld mit gestohlener EC-Karte ab - Öffentlichkeitsfahndung - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos aus einer Videoaufzeichnung nach einer Frau und bittet um Zeugenhinweise.

Am 15. Oktober 2019 gegen 11:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einer 84-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Während ihres Einkaufs in einem Bekleidungsgeschäft auf der Hauptstraße in Frechen hatte die Seniorin ihre Tasche an ihren Rollator gehängt. Mit einer EC-Karte, die sich in der Geldbörse der Seniorin befunden hatte, tätigte eine unbekannte Frau im Nachhinein mehrere Geldabhebungen. Die Frau auf den Videoaufzeichnungen hatte eine füllige Statur. Sie schien geschminkt zu sein und ihr Haar blond gefärbt zu haben. Sie trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, eine schwarze Weste und schwarze Turnschuhe. Zudem führte sie eine weiße Handtasche mit sich. Die Polizei erhofft sich von der Veröffentlichung der Fotos Anhaltspunkte, die zur Ergreifung der Tatverdächtigen führen. Das Kriminalkommissariat 22 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die die Person auf den Bildern erkennen, sich unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (akl)

