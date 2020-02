Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200220-1: Anwohnerin hörte Einbrecher - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 42-jährige Frau ist am Mittwoch (19. Februar) im Hausflur auf zwei Einbrecher getroffen.

Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Geldernstraße hörte gegen 07:15 Uhr seltsame Geräusche aus dem Hausflur. Als sie nachsah, bemerkte sie zwei dunkel gekleidete Personen, die sich in den oberen Etagen des Hauses aufhielten. Die 42-Jährige verständigte die Polizei. Die Unbekannten ergriffen die Flucht, nachdem sie entdeckt worden waren. Polizisten stellten vor Ort Einbruchspuren an der Hauseingangstür fest und suchen nun Zeugen. Einer der Tatverdächtigen trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Hose mit Reflektoren am Saum und hatte einen Vollbart. Der zweite Einbrecher war schwarz gekleidet, trug eine schwarze Wollmütze und hatte schwarze Haare. Ein Zeuge sah, wie die Männer zu Fuß über die Alte Bachstraße flüchteten und links in die Grachtenhofstraße abbogen. Zeugenhinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 ans Kriminalkommissariat 13. (nh)

