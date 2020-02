Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200219-1: Ladendieb flüchtete unter Vorhalt eines Messers - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (18. Februar) entwendete ein Mann (41) aus einem Geschäft auf der Hauptstraße zwei T-Shirts. Als der 41-Jährige gegen 15:00 Uhr das Geschäft verließ, ertönte ein Alarm. Einer Mitarbeiterin (51) fiel der Alarm auf, so dass sie dem flüchtenden Mann folgte. Ein unbeteiligter Passant (26) erkannte die Situation und lief dem in Richtung Klüttenbrunnen flüchtenden Mann nach. Am Klüttenbrunnen holt der 26-Jährige den Täter (41) ein und hielt ihn kurz fest. Der 41- Jährige zog daraufhin ein Teppichmesser aus seiner Jackentasche und schwenkte es hin und her. Dabei verletzte er niemanden. Der Zeuge ließ den Mann auf Grund dessen weiter in Richtung Dr.-Tusch-Straße laufen, folgte ihm jedoch unbemerkt. In einem Garagenhinterhof stellten die zuvor verständigten Polizeibeamten den Tatverdächtigen. Die Identität des Mannes stand zunächst nicht fest, so dass er von den Polizisten mit zur Polizeiwache genommen wurde. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (akl)

