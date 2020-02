Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200221-1: Halbnackter Einbrecher sang zu Musik im Haus - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend (20. Februar) kam es zu einer skurrilen Festnahme eines 35-jährigen Mannes. Gegen 19:00 Uhr kam eine 17-jährige Jugendliche, die an der Löwenburgstraße wohnt, nach Hause. Gemeinsam mit einem Freund (17) stellte sie Licht im Haus fest. Leicht verwundert, betraten sie das Haus. Als die 17-Jährige ihre Zimmertür im ersten Obergeschoss öffnete, erblickte sie einen unbekannten Mann, der nur mit Turnschuhen und einer Kapuzenjacke bekleidet war. Sofort liefen sie und ihr Freund aus dem Haus und verständigten die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, sang der Einbrecher zu Musik und bediente sich in der Küche an Essen und Getränken. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Weiterhin entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell