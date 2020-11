Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein verursacht Unfall (13.11.2020)

B 462 / Dunningen

Bei einer Unfallaufnahme haben Beamte des Polizeireviers Schramberg am heutigen Freitag gegen 01.30 Uhr auf der B 462 festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der 36-jährige Mann fuhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße von Rottweil kommend in Richtung Dunningen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte zunächst gegen die rechte und anschließend gegen die linke Schutzplanke. Er blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. An den Schutzplanken sowie dem Audi entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

