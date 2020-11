Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz 12.11.2020

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein 73-jähriger Pedelecfahrer hat sich am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr bei einem Sturz in der Wasenstraße verletzt. Der Mann war mit seinem Zweirad in Richtung Schwenningen unterwegs, als auf Höhe der Einmündung zur Rietenstraße ein vor ihm fahrendes Auto abbremste. Durch einen Fahrfehler kam der Radler zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. An seinem Rad entstand kein Schaden.

