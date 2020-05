Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am 16.05.2020, gegen 10:40 Uhr befuhr ein 96jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg mit seinem Mercedes die Kreisstraße 213 in Richtung Wildeshausen, als er kurz nach der Anschlussstelle Wildeshausen-West aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich der Pkw und der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Die Straßenberme wurde leicht beschädigt und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

