Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Delmenhorst (ots)

Am 15.05.2020, gegen 15.20 Uhr, kommt es in Ganderkesee, Kimmer Landstraße,zu einem Verkehrsunfall zwischen Wohnmobil und einem Motorrad. Ein 54-jähriger Kradfahrer aus Weyhe fährt als der Erste einer 4-köpfigen Gruppe mit seiner "BUELL" die Kimmer Landstraße in Richtung Kirchhatten. Im Bereich der Einmündung " Am Leeschen " beabsichtigt gleichzeitig von einem gegenüberliegenden Waldparkplatz eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Halle mit ihrem Wohnmobil nach links in Richtung Hude einzubiegen. Dabei übersieht sie vermutlich die herannahende Gruppe und es kommt zum Zusammenprall, den der Kradfahrer trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern kann. Der Fahrer wird dabei schwer, aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Wohnmobiles bleibt unverletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und es entstand jeweils ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Aufgrund des untereinander ausreichenden Sicherheitsabstandes können die anderen Kradfahrer rechtszeitig abbremsen und bleiben am eigentlichen Verkehrsunfall unbeteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell