Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden, der Polizei Achim und der Autobahnpolizei Ahlhorn: Wohnwagendiebe vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Diebstahl eines hochwertigen Wohnanhängers am Donnerstag, 14. Mai 2020 in Achim sind bereits kurz nach der Tat zwei Tatverdächtige auf der Autobahn 1 festgenommen worden.

Der Fahrer eines Sattelzuges war gegen 15:30 Uhr auf der Autobahn 1 in Richtung Münster unterwegs. Dabei wurde er von einem BMW mit einem angekoppelten Wohnanhänger überholt, der zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord auf einen Parkplatz gefahren wurde. Kurze Zeit später wurde der Fahrer des Sattelzuges erneut vom selben Gespann überholt, dieses Mal waren am Wohnanhänger aber andere Kennzeichen angebracht. Der Mann verständigte die Polizei. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnten das Gespann auf einem Parkplatz im Landkreis Vechta stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Wohnanhänger tatsächlich in Achim gestohlen worden war. Hier war er auf einem Abstellplatz für Wohnanhänger an der Uesener Weserstraße abgestellt.

Die beiden 30- und 32-jährigen Insassen wurden vorläufig festgenommen, gegen sie richtet sich nun das Verfahren wegen schweren Diebstahls. Der Wohnanhänger wurde sichergestellt, er kann zeitnah dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei Achim geführt.

