Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachschaden bei Verkehrsunfall +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 14. Mai 2020, gegen 16:25 Uhr, in der Ellernstraße ereignet hat.

Ein 61-jähriger Mann aus Delmenhorst war mit seinem Mercedes auf der Ellernstraße unterwegs und wollte an deren Ende nach links in den Kreuzweg einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 66-jährigen Delmenhorsters, der den Kreuzweg in Richtung Nordenhamer Straße befuhr und nach links in die Ellernstraße abbiegen wollte. Es kam zur Berührung beider Pkw, durch die Schäden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstanden sind.

Bei der Unfallaufnahme kam es zu gegenseitigen Vorwürfen, die nicht abschließend geklärt werden konnten. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (538482).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell