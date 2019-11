Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruchsserie aufgeklärt +++ Festnahme eines 18-Jährigen +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg sowie der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Ermittler der Polizei Delmenhorst konnten nun eine Einbruchsserie, die im Bereich Ganderkesee sowie Delmenhorst verübt wurde, aufklären.

Gegen einen 18-Jährigen aus Ganderkesee ist Untersuchungshaft angeordnet worden, da er dringend tatverdächtig ist, mehrere Einbrüche im Zeitraum von Juli bis Oktober verübt zu haben. Insgesamt werden ihm fünf Einbrüche in Schulen, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen in Delmenhorst und Ganderkesee zur Last gelegt.

Er ist dringend tatverdächtig, im Zeitraum vom 05. Juli bis 05. August 2019 in Ganderkesee in eine Kindertagesstätte in der Fockestraße, in eine Grundschule im Schulweg sowie in eine Oberschule in der Stedinger Straße eingebrochen zu sein. Entwendet wurden diverse elektronische Geräte sowie Bargeld.

Im Bereich Delmenhorst soll er zwischen dem 29. Juli sowie 21. Oktober 2019 zunächst in eine Tagesstätte in der Wilhelm-Raabe-Straße eingebrochen sein und sich anschließend in einer Bildungseinrichtung in der Nordwollestraße versteckt gehalten haben, um nach Schulschluss die Räumlichkeiten nach Diebesgut zu durchsuchen. Auch im Zuge dieser Taten konnte er unter anderem Bargeld stehlen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht Oldenburg nun die Untersuchungshaft angeordnet. Der 18-Jährige konnte am Dienstag, 05. November 2019, an seiner Wohnanschrift festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten ebenfalls Verbindungen zu weiteren Einbrüchen hergestellt werden. Demnach ist der 18-Jährige ebenfalls verdächtig, im Zeitraum von Juli bis Oktober 2019 in Delmenhorst und in Ganderkesee in weitere Schulen eingebrochen zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Als Motiv für die Taten gab der 18-Jährige in seiner Vernehmung die Finanzierung seiner Drogensucht an.

