Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 14. Mai 2020, 10:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße in Delmenhorst entstanden. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht.

Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Mann aus Delmenhorst die Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hansastraße geriet er mit seinem Nissan ins Schleudern und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Renault eines 41-jährigen Delmenhorsters.

Nach dem Unfall stand der 39-jährige Unfallverursacher unter Schock. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Zudem war die Berufsfeuerwehr Delmenhorst mit einem Fahrzeug und sechs Kameraden vor Ort eingesetzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde auf 20.000 Euro beziffert.

