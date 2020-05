Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Alkoholisierter PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Fußgänger - schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 14.05.20, gegen 22:24 Uhr, ereignet sich in Ovelgönne ein schwerer Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befährt ein 60-jähriger Ovelgönner mit seinem PKW die Bahnhofstraße (L855) aus Richtung Ovelgönne kommend in Richtung Strückhausen/Colmar. Eingangs der Linkskurve kommt der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert in der Folge mit einem dort abgestellten PKW. Der 51-jährige Ovelgönner Halter dieses PKW, der seinerseits gerade dabei ist, seine beiden Hunde im Kofferraum zu verladen, wird durch die Kollision zu Boden geschleudert und unter dem PKW des Unfallverursachers eingeklemmt. Er wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher bleibt unverletzt. Durch den Unfall wird zudem einer der beiden Hunde tödlich verletzt. Weiterhin werden ein Baum und ein Straßenschild in Mitleidenschaft gezogen. An beiden PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wird vor Ort ein Gutachter eingesetzt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort. Gegen den Unfallverursacher, der unter Alkoholeinfluss steht, wird ein Straverfahren eröffnet. Sein Führerschein wird beschlagnahmt.

